كارول سماحة تصوّر "مش هعيش" في فرنسا مع جاد شويري-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من كواليس تصويرها لأغنيتها الجديدة "مش هعيش" في فرنسا مع المخرج اللبناني ​جاد شويري​.

وظهرت سماحة في الفيديو وهي تجلس داخل إحدى السيارات، لتمازح شويري الذي كان يقف على الرصيف أمام السيارة بخصوص الجوّ البارد هناك ومعاناتها من ذلك أثناء التصوير.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي.

ومن ناحية أخرى، كانت شاركت سماحة المتابعين أثناء توجهها إلى فرنسا مقطع فيديو لها ظهرت فيه من داخل مطار بيروت وهي تضع كمامة تجنباً وحمايةً من فيروس كورونا، داعيةً المتابعين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس.

وعلّقت بالقول :"الحذر واجب".

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