نادين نسيب نجيم بصورتين مع ابنتها: صديقتي المفضلة وحبي وحياتي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ صورتين مع ابنتها هافين وعلقت كاتبة : أنت تكبرين سريعًا جدًا والوقت يمر بسرعة ... اصبحت فتاة شابة جميلة ، أحبك كثيرًا يا أعز صديقة لي يا ابنتي حبي وحياتي ، وستظلين دوما دائمًا "جّنتي" الى الابد باشارة منها ان معنى اسم ابنتها هو الجنة.

وعلق كثر على الشبه الواضح بين نادين وابنتها التي اصبحت نسخة مصغرة عنها لكن شقراء واعتبر المتابعين ان نادين اصبحت منفتحة اكثر على نشر صور عائلية لها مع ولديها بشكل لافت واثنوا على تعاملها معهما ووصفوها بالام المثالية

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