بطريقة بشعة.. فتاة مصرية تضرب والدتها بعصا حتى الموت

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أقدمت فتاة مصرية على قتل والدتها بطريقة بشعة؛ لرفضها إعطاءها معاشها الشهري الذي لا تمتلك غيره.

وتلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة (65 عاما)، داخل منزلها وعليها آثار كدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبالبحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل والدتها العجوز للحصول على أموالها بمدينة دمنهور بالبحيرة.

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وكشفت التحريات الأمنية، أن ابنة المجني عليها (23 سنة) هي من ارتكبت هذه الجريمة البشعة، عبر ضرب الأم بالعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة للحصول على أموال والدتها.