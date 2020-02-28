تراند اليوم : بعد ضجة… الفنان بوشهري يتحدث عن “كورونا” من داخل الحجر الصحي

كشف الفنان الكويتي، عبد الله بوشهري، حقيقة إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، بعد أن كشفت تقارير كويتية قبل أيام، دخوله “الحجر الصحي”.

وأوضح بوشهري، عبر مقطع مصور شاركه على حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنه ومنذ عودته من إيران، وهو ملتزم بالتواجد في الفندق المخصص للحجر الصحي، ويخضع للفحوصات الطبية للتأكد من عدم انتقال الڤيروس له، مستنكرا الشائعات المتداولة عن خروجه من الفندق وممارسته لحياته بشكل طبيعي.

ودعا عبد الله بوشهري، جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب بث الشائعات المغرضة، والتي من شأنها زعزعة الأمن الصحي في البلاد، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للحصول على المعلومات حول الاوضاع الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 43 حالة، لافتة إلى أن جميعهم

يتمتعون بحالة جيدة، وفي طريقهم للشفاء

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