تراند اليوم : نجيب ساويرس مدافعا عن أغاني المهرجانات: “مزعلاكم في إيه؟”

كتبت: شيرين عصملي
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.
وكتب نجيب ساويرس قائلا “بنت الجيران … مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ….و بام بام برضه مالها واحنا رايحين نسهر.. شكلها غيرة ومريسة و فذلكة و تحكم.. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه”.
واستنكر ساويرس، عدم إعطاء النقابة تصاريح غناء لمطربي المهرجانات، وانهالت التعليقات من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين “بالظبط كدة جيبت المفيد دى حتى بتعدل المزاج جدا” و” الأغنية حلوة بس حكايه أشرب خمور وحشيش فيها مشكلة مع النقابة” و”كلام محترم”.
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