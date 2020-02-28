تراند اليوم : نجيب ساويرس مدافعا عن أغاني المهرجانات: “مزعلاكم في إيه؟”

كتبت: شيرين عصملي

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وكتب نجيب ساويرس قائلا “‏بنت الجيران … مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ….و بام بام برضه مالها واحنا رايحين نسهر.. شكلها غيرة ومريسة و فذلكة و تحكم.. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه”.

واستنكر ساويرس، عدم إعطاء النقابة تصاريح غناء لمطربي المهرجانات، وانهالت التعليقات من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين “‏‎بالظبط كدة جيبت المفيد دى حتى بتعدل المزاج جدا” و” ‏‎الأغنية حلوة بس حكايه أشرب خمور وحشيش فيها مشكلة مع النقابة” و”كلام محترم”.

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