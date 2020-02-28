متابعة بتجـــــــــرد: يحصد الفنان المصري رامي صبري أصداء أغنيته الجديدة “حياتي مش تمام” التي طرحها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وتخطى فيديو الأغنية حاجز الـ2.5 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط على إطلاقه عبر قناة رامي صبري الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “حياتي مش تمام” كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى جلال الحمداوي ومن إنتاج شركة رامي صبري الخاصة “أر ميوزك بروداكشن”. تجدر الإشارة إلى أن رامي صبري يواصل العمل على ألبومه الجديد والمقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حققته أغنية رامي صبري “حياتي مش تمام” في أيام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.