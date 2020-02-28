“بي تي إس” تلغي حفلة بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــرد: قررت الفرقة الموسيقية “بي تي إس” اليوم الجمعة، إلغاء حفلة كانت مقررة في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، ضمن جولتها العالمية الجديدة في شهر أبريل المقبل، وذلك في ظل مساعي كوريا لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأعلنت وكالة “بيغ هيت إنترتينمنت” التي تدير أعمال الفرقة، هذا القرار عبر “ويفيرس” (Weverse) وهي منصة لمجتمع معجبي الفرقة العالمي.
قالت الوكالة “يؤسفنا أن نعلن إلغاء الحفلة الموسيقية في سيئول التي كان من المقرر عقدها في 11 و12 و18 و19 أبريل في الاستاد الأولمبي ضمن جولة ماب أوف ذا سوف العالمية”.
وتجاوز عدد مصابي فيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية عتبة الألفين، مع اكتشاف 256 حالة جديدة، زيادة على الحصيلة الواردة في عصر أمس الخميس، ليصل الإجمالي إلى 2022 حالة.
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