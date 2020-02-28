10 تقنيات تكنولوجية مذهلة في عام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت منصة أم أي تي تكنولوجي ريفيو، وهي مجلة علمية صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن قائمة سنوية لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات ستحدث فرقاً حقيقياً في حل معضلات مهمة في 2020.

سوف نتجنب الحيل المبهرة والابتكارات المبالغ في تقديرها، ونبحث عن الإبداعات الثورية التي ستغيّر فعلياً أسلوب حياتنا وعملنا.

الإنترنت غير القابل للاختراق

إن شبكة الإنترنت القائمة على فيزياء الكم ستمكّن قريباً آلية التواصل الآمن بطبيعته. يقوم فريق من جامعة دلفت للتكنولوجيا ببناء شبكة تربط 4 مدن في هولندا بالكامل باستخدام تكنولوجيا الكم. وستكون الرسائل المرسلة عبر هذه الشبكة غير قابلة للاختراق.

العلاجات الطبية ذات الطابع الشخصي للغاية

لقد صممت عقاقير جديدة لعلاج الطفرات الوراثية الفريدة، الأمر الذي من شأنه إحياء الأمل بعلاج حالات مرضية نادرة أو ميؤوس من شفائها.

انتشار العملة الرقمية له تداعيات هائلة على الخصوصية المالية. في يونيو الماضي، كشف فيسبوك عن عملة رقمية عالمية تدعى «ليبرا». وفي أكتوبر، وعد مارك زوكربيرغ الكونغرس بأن عملة «ليبرا ستتفوق في جميع أنحاء العالم»، معلناً بداية حروب المال الرقمية.

الأدوية المضادة للشيخوخة

بدأت الموجة الأولى من فئة جديدة من الأدوية المضادة للشيخوخة مرحلة اختبارها على البشر. هذه الأدوية لن تتيح لك العيش لفترة أطول، حتى الآن، ولكنها تهدف إلى علاج أمراض معينة عن طريق إبطاء أو عكس مسار عملية الشيخوخة الأساسية.

Advertisements

الجزيئات المكتشفة بالذكاء الاصطناعي

إن عالم الجزيئات التي يمكن أن تتحول إلى عقاقير قادرة على إنقاذ الأرواح محير للعقل، إذ يقدر الباحثون عددها بأكثر من عدد جميع الذرات في النظام الشمسي، مما يوفر إمكانات كيميائية غير محدودة تقريباً في حال تمكن الكيميائيون من انتقاء تلك الجديرة بالاهتمام.

مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة

يمكننا الآن بناء وإطلاق وتشغيل عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية في المدار في الوقت نفسه. ويمكن للأقمار الصناعية أن تبث اتصال النطاق العريض إلى محطات الإنترنت. وطالما تتوفر لهذه المحطات رؤية واضحة للسماء سيكون بإمكانها توصيل الإنترنت إلى أي أجهزة قريبة.

التقنية الكمومية فائقة التطور

قدمت غوغل أول دليل واضح على أن الحوسبة الكمومية تتفوق على الحوسبة التقليدية ويمكنها معالجة مشاكل معينة تحتاج أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة الكلاسيكية إلى آلاف السنين لحلها، مثل فك رموز التشفير أو محاكاة السلوك الدقيق للجزيئات للمساعدة في اكتشاف أدوية جديدة.

الذكاء الاصطناعي فائق الدقة

يعمل عمالقة التكنولوجيا على خوارزميات جديدة لجيل ناشئ من رقائق الـذكاء الاصطناعي المتخصصة بحشد المزيد من الطاقة الحسابية في أضيق المساحات المادية، وتشغيل الذكاء الاصطناعي بأقل طاقة ممكنة.

الخصوصية التفاضلية

تقنية لقياس خصوصية مجموعة هامة من البيانات. وتستخدم حالياً من قبل أبل وفيسبوك لجمع بيانات إجمالية دون كشف هوية مستخدمين معينين.

كشف تبعات تغير المناخ

غالباً ما يؤدي الاحتباس الحراري إلى تأجيج أحداث الطقس الأكثر خطورة. فمن خلال فصل دور تغير المناخ عن عوامل أخرى، يمكننا الاستعداد لمخاطر متوقعة، وهذا يساعدنا في فهم كيفية إعادة بناء مدننا والبنية التحتية الملائمة لعالم متغير المناخ.