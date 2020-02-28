إعلانات ترامب ستحتل يوتيوب قريباً

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شبكة بلومبيرغ Bloomberg الاقتصادية عن إحدى الخطط الترويجية التي تعمل عليها حملة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، وذلك من أجل ضمان إعادة انتخابه من قبل الناخب الأمريكي.
وأكدت الشبكة في تقرير لها أن الحملة نجحت بحجز مساحة إعلانية مميزة في الصفحة الرئيسة لموقع الفيديو الأكبر والأشهر حول العالم يوتيوب، حيث سيبدأ الإعلان باحتلال أفضل مساحة في الموقع، اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر القادم.
وسيستمر الإعلان بالظهور للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، والأمريكيين خارجها حتى يوم الانتخابات الحاسمة في الثالث من الشهر ذاته، وهي المرّة الثانية التي تعتمد فيها الحملة على قوة يوتيوب من أجل الوصول للناخبين، وقد تصل كلفة ذلك الإعلان لما يقارب أو يزيد عن مليون دولار أمريكي في اليوم الواحد.
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