فيديو طريف لـ خالد الصاوي من كواليس التصوير: “لقاء السحاب”

متابعة بتجـــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف وعفوي نشره الفنان فتحي عبدالوهاب عبر صفحته على تطبيق “انستغرام” من كواليس تصوير مسلسل “القاهرة كابول” مع زميله الفنان خالد الصاوي.
ويظهر في المقطع الصاوي وهو يرتدي قبعة ويغني باللهجة الإيطالية ويرقص بطريقة طريفة، ليظهر بعدها النجم عبد الوهاب وهو يدندن لحناً ويقترب منه ويعانقه، فيضحك الصاوي بطريقة غريبة ويقول: “لقاء السحاب”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف وترك عدد كبير من النجوم تعليقاتهم التي أكدت أن العمل الذي يجمع النجمين سيكون مميزاً وقوياً.
يذكر أن مسلسل “القاهرة كابول” يتم تصويره حالياً ويضم مجموعة من النجوم من بينهم طارق لطفي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
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