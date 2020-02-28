حقيقة عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته

الجمعة 28 فبراير 2020

انتشرت العديد من الأقاويل حول عرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يوافق على الزواج من ابنته ميكي التي تبلغ من العمر 30 عاما وهي الابنة الكبرى لمايك تايسون والتى لم تتزوج حتى الآن.



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الخبر انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل على الإنترنت وانتشرت صورها بشكل كبير مع الإعلان عن ذلك العرض، وهو ما دفع مايك تايسون للخروج عن صمته، مؤكدًا أن ذلك العرض مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما نشر إساءة بالغة وأمر مؤذٍ نفسيا له ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعرهم وعدم نشر أخبار خاطئة من شأنها إلحاق الأذى بابنته.

مايك تايسون ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلكWar Commanders: China Salesman، وفيلم Scary Movie 5