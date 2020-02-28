شيرين عبد الوهاب نشاط فني ومرض مفاجئ في الرحم

الجمعة 28 فبراير 2020

صدمت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بعد الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية في الرحم واصابتها بورم ليفي، وهو الخبر الذى أحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة من قبل جمهورها ومحبيها.



ردود فعل واسعة أحدثتها شيرين عقب ظهورها في أحد البرامج الخليجية بعد حفلها الأخير بمهرجان الفجيرة، بعد إعلانها عن مرضها بورم ليفى في الرحم.

وكشف النجمة المصرية عن تفاصيل مرضها وشكرت جمهورها ومحبيها بعد الاطمئنان على صحتها.

أجرت شيرين العملية منذ 4 شهور بعد زيادة وزنها المبالغ فيه، لدرجة أن كثيرون توقعوا أنها حامل في طفل من زوجها المطرب حسام حبيب.

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شيرين تعاملت مع المرض والجراحة بهدوء شديد وأكدت أن ستات مصر كلها تعانى منه.

لم تتأثر حفلات شيرين بمرضها خاصة وأنها تتواجد في دبى حاليا لإحياء حفل هناك، ومن قبلها أحيت حفلين بالفجيرة ثم الكويت.

شيرين وجهت الشكر لزوجها المطرب حسام حبيب لمساندته ودعمه الدائم لها على حد قولها.

وأعربت المطربة شيرين عن أمنياتها في إنجاب طفلا من زوجها الحالي، ومن المعروف أن شيرين لديها بنتين.