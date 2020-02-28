جوني ديب يقاضي صحيفة كبيرة لمقال عن علاقته بزوجته

الجمعة 28 فبراير 2020

حضر الممثل الأمريكي جوني ديب جلسة محكمة في لندن، الأربعاء، ليستمع إلى دفع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.



ويقاضي ديب (55 عاما)، نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أو (بايرتس أوف ذا كاريبيان) مؤسسة "نيوز جروب نيوزبيبرز"، التي تنشر صحيفة "ذا صن"، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون في 2018 وصف فيه ديب بأنه "رجل يضرب زوجته".

وحضر ديب بنفسه أمام المحكمة العليا في اليوم الأول لنظر الدعوى قبل بدء المحاكمة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة نفسها في 23 مارس/آذار وتستمر أسبوعين.

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وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج، وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم في 2016، وأنكرها ديب.

وجاء في مذكرة قدمها محامو ديب ووزعت على الصحفيين: "أحدهم يكذب ويفعل ذلك على نطاق واسع"، وتابعوا: "ومن ثم فإن من مهام دعوى التشهير هذه وضع تلك المزاعم موضع الاختبار وإما تثبت وإما لا تثبت".

ويتعين على صحيفة "ذا صن" بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير، وستقول إن المقال لا ينطوي على تشهير لأنه حقيقي.

وطلبت المذكرة أن توافق المحكمة على سماع شهود يعيشون في كاليفورنيا عبر رابط الفيديو بعد الظهر في لندن لمراعاة فرق التوقيت الذي يصل إلى 8 ساعات.