الميراث.. أول مسلسل سعودي طويل على أم بي سي

الجمعة 28 فبراير 2020

أعلنت شبكة "إم بي سي" عن بدء عرض مسلسل "الميراث" أول مسلسل سعودي طويل، بدءاً من الأحد المقبل، وهو من إخراج كريستين ميليك وإندرا بوز، إلى جانب المخرج المصري تامر بسيوني والإماراتي عبدالله الجنيبي.



ويتكون المسلسل من 250 حلقة في موسمه الأول، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي عن واقع الحياة في المملكة العربية السعودية بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

يشارك في إنتاج المسلسل كل من استدويوهات "إم بي سي" و"Twofour54" و"Image Nation Abu Dhabi".

وتم التصوير في استديو جديد تم بناؤه بشكل خاص لتصوير أحداث العمل الذي تولى كتابته 14 كاتبا سعوديا.

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وقال على جابر، مدير عام القنوات في مجموعة "أم بي سي"، إن الجمهور العربي سيشاهد في المسلسل وجوها شابة إماراتية وسعودية مبدعة تظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون، وسيتم إجراء بحث مع الانتهاء من عرض الحلقات الـ50 الأولى، بهدف استطلاع آراء الجمهور قبل تصوير حلقات الموسم الجديد.

وأضاف أن هذه النوعية من المسلسلات التي يطلق عليها "سوب أوبرا" والتي تعتمد على الحبكة بصفة أساسية، تحتاج إلى مجهود كبير في الكتابة والإخراج والتصوير.

يشار إلى أن المسلسل يناقش العديد من القضايا الشائكة مثل "الميراث والطلاق والحب والإنجاب، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام. والموسم الأول من بطولة هند محمد وشروق وعهود السامر.