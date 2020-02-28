الأشرار ممنوعون من استخدام آي فون

الجمعة 28 فبراير 2020

على مدار تاريخ السينما الأمريكية، شاهدنا الشخصيات الشريرة تشارك في كافة السلوكيات الخاطئة، إلا أن ريان جونسون، كاتب ومخرج فيلم "نايفز أوت" يدعي أنه لم ير شريرا يستخدم هاتف "آي فون" التي تنتجه شركة أبل مطلقًا.



وفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، قال المخرج إن الأمر ليس محض صدفة، إذ تمتلك شركة أبل اتفاقية خاصة في حالة ظهور أحد منتجاتها في فيلم سينمائي، ألا يتم استخدامها من قبل شخصية شريرة.

أوضح الموقع، أن الاتفاقية ظلت طي الكتمان لسنوات طويلة، ولكن ظهورها للعلن مؤخرًا قد يترتب عليه تغيير في سياسات الشركة الإلكترونية، كما سيحمل تداعيات على الجزء الثاني من فيلم "نايفز أوت".

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وكشف المخرج في حديثه لمجلة "فانتي فير"، أن كل منتج سينمائي يقدم فيلمًا يحتوي على شخصيات شريرة لن يستخدم أبطاله منتجات "أبل" بأي حال من الأحوال، وهي نقطة يمكن للجمهور من خلالها توقع أشرار الفيلم في حالة مشاهدتهم عمل به غموض وإثارة.

وأغلب الجمهور قد لا ينتبه لهذه النقطة، إلا أن محبي سلسلة "نايفز أوت" سوف يأخذون في عين الاعتبار بكل تأكيد هذه المعلومة خلال مشاهدة الجزء الثاني.

وأوضح المخرج، أن الجزء الجديد من "نايفز أوت" سيتضمن التحقيق في جريمة غامضة جديدة بقيادة المحقق الخاص بينوت بلانك، الذي يلعب دوره البريطاني دانيال كريج، إلا أن القصة ستختلف تمامًا عن الجزء الأول.