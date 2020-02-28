قصي خولي يكشف المزيد من الحقائق وماذا عن لجوئه إلى الطبيب النفسي؟

متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت العديد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مقاطع مختلفة من حلقة الفنان السوري قصي خولي ضمن برنامج “دبي كروز” الذي تقدمه ميساء مغربي بسبب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها خلالها.

وفيها اعترف الممثل بأنه لجأ إلى الطبيب النفسي مشيراً إلى أن الأخير تعامل معه وكأنه لا يعرفه وأبلغه بأنه يلتزم بالقسم الذي يقضي بالحفاظ على سرية المرضى.

ورأى أن هذا ساعده على التحدث إليه بصراحة تامة، مضيفاً أن نصف العلاج هو التكلم عن المشكلة وكشفها.

Advertisements

وفي إطار آخر كشف أنه عانى من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وأضاف ان كل الأشخاص يعانون من المشاكل وانه لم يسع يوماً إلى معرفة مصدر الهجوم وأن بعض الناس يجردون الفنان من إنسانيته عند انتقاده والتحدث عنه.

من جهة أخرى، يواصل قصي خولي تصوير مشاهد مسلسل “2020”، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام في بطولة مشتركة مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في مسلسل “خمسة ونص” في العام الماضي.

مسلسل “202” من تأليف، سيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة “الصبّاح أخوان” لصاحبها صادق الصباح.