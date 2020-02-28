جاستين بيبر: تألمت من فترة الضياع مع سيلينا غوميز

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""الخليج 365"" من بيروت: لفت المغنّي الكندي جاستن بيبر إلى معاناته من الشعور بالضياع خلال فترة مواعدته للنجمة سيلينا غوميز التي تحدث عن علاقته بها لأول مرة منذ زواجه بالعارضة هايلي بالدوين. وقال: كنت طائشاً خلال تلك الفترة وأنا أتألم من الماض. فعندما بدأ علاقتي العاطفية مع ​هايلي أخبرتها في البداية أنني لن أكون مخلصاً، لأنني كنت لازلت أعاني من العلاقة السابقة. وأضاف: أخبرتها بكل صدق بأنني مازلت متألماً جداً وأحاول اكتشاف طريقي، وبأنني لست مستعداً لتقديم أي التزام لك بأي طريقة، لأنني لا أريد أن أقول شيئا وأفعل العكس".

واستدرك قائلاً: في النهاية، استطاعت هايلي أن تغيّر العديد من الأمور في حياتي، فعندما رأيتها تتألم غيّرت سلوكي والتزمت بعلاقتي معها.

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