الضابطة Specter أول شخصية مثلية بأفلام ديزني

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطلِق شركة ديزني قريباً أول شخصية مثلية الجنس ضمن فيلم الرسوم المتحركة Onward. وتؤدي صوتها كاتبة السيناريو لينا وايتهي التي تلعب من خلال هذا الفيلم دور هذه الشخصية التي تحمل اسم الضابطة "Specter".

هذا وتدور أحداث الفيلم في عالم سحري يضم مواطنين خياليين فقدوا علاقتهم بالفنون السحرية، فيباشر شقيقان قزمان في محاولات البحث الاستثنائية للتأكد إذا ما كان لا يزال هناك القليل من السحر متواجداً في حياتهما



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