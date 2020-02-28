نجوى كرم وسيرين عبد النور تتبادلان المحبة في عيد ميلادهما

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""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانتان نجوى كرم وسيرين عبد النور في الأسبوع الأخير من شهر شباط الجاري بعيد ميلادهما. حيث عبرتا عن استمرارية المحبة وعمق الصداقة بينهما، فظهرتا في فيديو جديد وهما تعايدان بعضهما البعض. حيث علّقت "عبد النور" قائلة بالعامية اللبنانية: "بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية. ينعاد عليكي بالسلام والأمان الله يحميلي ياكي من كل شر".

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