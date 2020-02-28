شيرين عبد الوهاب تكشف سبب وزنها الزائد

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة في البطن. فكشفت في حديثها لموقع Insider بالعربي. أنها أُصيبَت بورمٍ ليفي كبير الحجم على الرحم، ما ‏اضطرها لإزالته جراحياً بسبب كبر حجمه. كما لفتت إلى أنها تتناول أدوية تحبس الماء في الجسم، ما أظهرها بوزنٍ زائد. وهو ما يدحض الأقاويل المتداولة حول حملها.

وأكدت على هامش حفلها في إمارة الفجيرة أنها بخير وعبّرت عن إعجابها الشديد بأجواء الإمارة التي تُذكرها بالإسماعيلية وبورسعيد وأهلها الطيبين. علماً أن زوجها تحدث عن طبيعتها التلقائية على هامش حفلها في الكويت. مؤكداً أنه أحبها بسبب طبيعتها الصادقة والعفوية. فيما أكدت بدورها على أنها تتصرف على سجيتها وبقلبٍ طيب، واعتذرت من الإساءات التي تصدر عنها بدون قصد.

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