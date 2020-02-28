شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود رايح جاى بين وصل أمانة والشركة الألمانية لمكافحة الخوارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان القدير محمد محمود حالياً، حيث انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل "بخط الإيد" الذى يعرض حالياً على شاشة dmc ، من بطولة النجم أحمد رزق، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل، يصور محمد محمود دوره في مسلسل "وصل أمانة" بطولة نجمى مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وينتمى لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، من إنتاج سينرجى ، وفى نفس الوقت يصور محمد محمود مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة النجوم الشباب محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلاج "فيديو"، وهو العمل المكون من 15 حلقة ومقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى.

يذكر أن مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.