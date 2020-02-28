حبيبتي يا ست الكل.. الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من التفاف الجمهور حوله في إمبامبة.

وكتب رمضان: "الحمد لله على هذا الحُب وسط أهلي وجمهوري وسندي بعد ربنا في إمبابة، ثقة في الله نجاح".

وخرج رمضان من سيارته ليلوح لجمهوره، وداعب سيدة تقف في بلكونة منزلها: "حبيبتي يا ست الكل".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، لعرضه في السباق الرمضاني.