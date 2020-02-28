محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من التفاف الجمهور حوله في إمبامبة.
وكتب رمضان: "الحمد لله على هذا الحُب وسط أهلي وجمهوري وسندي بعد ربنا في إمبابة، ثقة في الله نجاح".
وخرج رمضان من سيارته ليلوح لجمهوره، وداعب سيدة تقف في بلكونة منزلها: "حبيبتي يا ست الكل".
ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، لعرضه في السباق الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيبتي يا ست الكل.. الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان في إمبابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.