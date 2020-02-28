للتخسيس.. نسرين طافش تكشف عن مشروبها السحري الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة نسرين طافش، إنها تحرص على عدد من العادات كل يوم.

وأضافت نسرين طافش، خلال لقائها في حلقة برنامج "أسرار النجوم"، مع إنجي علي، على راديو "نجوم إف إم"، "أشعر أني شباب بسبب التزامي بالرياضة وتحديدا اليوجا".

وتابعت الفنانة نسرين طافش، أنها تكره الكسل وتعتبره الخطأ الأعظم موضحة أن الحركة جعلت منها إنسانة أفضل وساعدتها قادرة على تحمل مجهود ووقت التصوير.

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وأكدت أنها لا تستطيع أن تبدأ يومها بدون العصير الأخضر الصحي السحري لأنه يحتوى على "التفاح والبروكلي والخس والخيار والليمون والجينجر والبقدونس"، وبه كل المواد الصحية التي تطرد السموم وترفع الطاقة.

وأوضحت أنها تضع مواد العصير في الخل لأنه عبارة عن "ديتول رباني"، ومن ثم يتم عصره في آلة العصر البطيئة، وتتناوله وبعد نصف ساعة تتناول أفطارها، موضحة أن هذه الوصفة تساعد على خفض الوزن.

وتشارك نسرين طافش في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي يُعرض ، عبر قناة ON، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.