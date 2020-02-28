نسرين طافش: هذه الشائعة الأكثر إزعاجا في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة نسرين طافش، إن أكثر شائعة سببت لها إزعاجا هي شائعة وفاتها.

وأضافت نسرين طافش، خلال لقائها في حلقة برنامج "أسرار النجوم"، مع إنجي علي، على راديو "نجوم إف إم"، "مبخافش من الموت بس أهلي اتخضوا عليا" موضحة أن الموت حق، إلا أنها شعرت بالحزن بسبب الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها أسرتها.

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وتعرضت الفنانة نسرين طافش لعدد من الشائعات في الفترة الماضية منها تسببها في طلاق أصالة وطارق العريان، ومنها شائعة استبدال نانسي عجرم بها في برنامج "ذا فويس كيدز"، وتحرص نسرين على نفي هذه الشائعات في كل مرة.

وتشارك نسرين طافش في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي يُعرض ، عبر قناة ON، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.