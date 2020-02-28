شاهد.. احلام تخطف الانظار بإطلالة برتقالية وعراضة سورية في استقبالها

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 06:53 صباحاً - خطفت الفنانة الاماراتية احلام الانظار بإطلالتها وذلك في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تألقت احلام في الفيديو بإطلالة أنيقة ومبهجة باللون البرتقالي بينما كان في استقبالها عراضة سورية.

وقد تغزل الكثيرون بإطلالة احلام واناقتها مؤكدين انها تليق بها كما أشادوا بقدرتها على مفاجأة جمهورها باستمرار.