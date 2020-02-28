شاهد.. هيا الشعيبي ترقص بجلابية مغربية!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 05:54 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي فيديو جديد لاحدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت هيا الشعيبي في الفيديو وهي ترتدي جلابية مغربية وتتمايل على انغام الموسيقى وعلقت كاتبة: “أهل المغرب اموووووت فيكم ويخفت دمكم احبكم وطواااجنكم يمي”. يذكر ان هيا الشعيبي كانت قد لفتت الانظار مؤخرا بعد التحول الكبير الذي طرأ على شكلها وخسارتها الكثير من الوزن الزائد.

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