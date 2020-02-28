شاهد.. نسرين طافش تعلق على شائعة وفاتها: “ما بخافش من الموت”

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 05:54 صباحاً - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، أن شائعة وفاتها كانت أكثر شائعة سببت لها إزعاجًا كبيرًا مؤخرًا.

وقالت نسرين طافش، خلال لقائها في حلقة برنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر أثير إذاعة “نجوم إف إم”، إن أكثر الشائعات التي أزعجتها مؤخرًا، هي شائعة وفاتها، معلقة: “مبخافش من الموت بس أهلي اتخضوا عليا”.

تابعت، أن الموت حق، إلا أنها شعرت بالحزن بسبب الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها أسرتها.