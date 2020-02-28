بسمة تؤكد أن فيلم "بعلم الوصول" يناقش الصعوبات النفسية التي تواجه المرأة

قالت الفنانة بسمة، إن فيلم «بعلم الوصول» يناقش المشكلات النفسية التى تواجه المرأة واكتئاب ما بعد الولادة وحالات الاكتئاب والإضرابات النفسية، وهى حالة عامة وليست خاصة.

وأضافت بسمة":"من المهم إلقاء الضوء على المرض النفسى الذى يصيب السيدات بعد الولادة، والبطلة في الفيلم أصيبت بعد وفاة والدها باكتئاب وزاد عليها بعد الولادة، والمجتمعات التى تمتلك وعيا في الوقوف بجانب تلك الحالات، وهناك مجتمعات تتهم السيدة بالتخاذل والدلع بعد الولادة، وبطلة الفيلم تعانى الاكتئاب لأسباب كثيرة، ما يجعل لديها ميولا انتحارية، وتلك الشخصية بها الكثير من التفاصيل ما جعلنى أوافق على العمل عندما تم عرضه على الفور".

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