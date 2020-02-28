إيناس عز الدين تُغنّي "مالناش نصيب"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة إيناس عز الدين أغنية "مالناش نصيب" كأول عمل غنائي لها مع شركة "أنا" للإنتاح الفني التي طرحت الأغنية عبر قناتها على YouTube. وهي من كلمات الشاعر عبد الإله بن فهد وألحان غريب وتوزيع طارق عبدالمجيد وإخراج جاد.

وفيما أشادت بكلمات أغنيتها الجديدة موضحة "أن الكتابة باللهجة المصرية ليست سهلة على شاعر سعودي تختلف لهجته كثيراً عن اللهجة المصرية، شكرت القيمين على الشركة ومديرها العام بندر الدوسري، قائلة: "يشرفني العمل تحت راية شركة إنتاج سعودية، خاصة أنها بدأت بعجلة الإنتاج في وقتٍ تشهد فيه المملكة العربية السعودية نهضة فنية وثقافية هامة، وأعتقد أن جميع الفنانين عيونهم عليها وعلى ما ستقدمه في المزيد من الحفلات والمهرجانات الفنية".

يشار إلى أنها ستتوجه قريباً إلى مدينة طنجة المغربية للمشاركة في حفل خيري ضخم بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى جانب مجموعة من زملائها الفنانين.

