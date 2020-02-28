شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم Jurassic World 3 ويصل دور العرض 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج كولين تريفورو، بداية تصوير فيلم Jurassic World 3، حيث قام بـ نشر صورة، التي حملت أسم الفيلم الجديد " Dominion"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "cnet"، وعلق تريفورو ، على الصورة قائلا "اليوم الأول # JurassicWorld "، لن يكون الجزء الثالث من فيلم Jurassic World، من بطولة النجم كريس برات وبريس دالاس هوارد فحسب، بل سيعيد أيضًا أبطال Jurassic Park أو جي، لورا ديرن وجيف جولدبلوم، وسام سام نيل.



Jurassic World 3

ومن المقرر أن يصل فيلم Jurassic World 3، إلى دور العرض حول العالم في 11 يونيو من العام القادم 2021 في الولايات المتحدة، وبعدها بـ يوم 21 يونيو في المملكة المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnet"، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

فيلم Jurassic World 3 من بطولة دانييلا بينيدا، برايس دالاس هوارد، كريس برات، ديشن لاكمان، لورا ديرن، جيك جونسون، سام نيل، جيف جولدبلوم،جاستيس سميث، عمر سي، سكوت هيز، ديواندا وايز، إيزابيلا سيرمون، مامودو أثي.

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يذكر أنه كان قد طرح فيلم الأكشن والخيال العلمى Jurassic World: Fallen Kingdom، في 22 يونيو من عام 2018، ودارت أحداث الجزء الجديد من السلسلة بعد أحداث الجزء السابق منه، والذى انتهى بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التى وقعت عليها الأحداث فى محاولة لإنقاذ عدد من الحيوانات التى تبقت على الجزيرة، بعد إطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتُظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيًا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.