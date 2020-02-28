شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة اثنين من ممثلين مسلسل Riverdale بعد نهاية الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيغادر كل من السكيت أولريش، وماريسول نيكولز مسلسل Riverdale، مع نهاية الموسم الرابع، بالرغم من تجديد العمل للموسم الخامس على شبكة CW، وصرح أولريش حول مغادرته المسلسل الدرامى قائلا: "أنا ممتن بشكل لا يصدق للصداقات التي قمت بها على Riverdale، وسأفتقد رؤية الجميع يوميًا، أنا فخور بكوني جزءًا من هذه المجموعة الموهوبة من الأشخاص، أمام الكاميرا وخلفها، لكنني قررت أن الوقت قد حان لي للمضي قدماً في استكشاف الفرص الإبداعية الأخرى. "

كما صرحت نيكولز قائلة: "لقد قضيت وقتًا رائعًا في إعادة إحياء شخصية هيرميون لودج، والعمل مع فريقي المدهش الذي أصبح عائلة، كان لدينا الكثير من الأوقات الرائعة معًا خلال كل الأوقات، كما أن المسلسل لديه أفضل متابعين على مدار المواسم".

المسلسل ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "سى دابليو" فى 26 يناير 2017، وهو من تأليف روبيرتو أجيرى سكاسا، ويشارك فى بطولة العمل كل من، كيه جيه أبا، وليلى راينهارت، وكاميلا مندس، وكول سبروس، وماريسول نيكولز، ولوك بيرى، وكيسى كوت، ومادلين بيتسيش، وأشلى موراى، وهايلى لو، آشا برومفيلد، ومن إخراج لى تولاند كريجر وآخرين.

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قصة المسلسل تدور حول مجموعة شباب وبنات فى مرحلة المراهقة من الطبقة الراقية والأكثر ثراء فى نيويورك، حيث لكل شاب وفتاة اسرار ومشاكل يحاولون إخفاءها، لكن مع توجههم نحو عدم الطاعة ومحاولة سعيهم لأحلامهم الخاصة، تبدأ الأحداث بكثرة جرائم القتل فى البلدة وتتزايد الأسرار والغموض الخاصة بكل شخصية.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل السحر والشعوذة Charmed لموسم ثالث، على أن يعرض في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، كما أكمل الموسم الثانى باقى حلقاته في يوم 17 يناير الماضى، ويقوم ببطولة Charmed كل من ميلوني دياز وسارة جيفري ومادلين مانتوك وسيرداريوس بلاين وإيلين تاماكي ونيك هارجروف وروبرت إيفانز، وغيرهم.