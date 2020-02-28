شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مليون دولار من نصيب فيلم الرعب Brahms: The Boy II فى أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب Brahms: The Boy II، إيرادات وصلت إلى 8 مليون و 350 الف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 21 فبراير الجارى في دور العرض المختلفة حول، العمل الجديد يقترب من تحقيق تكلفة ميزانيته، التي وصلت إلى 10 مليون دولار أمريكى، وكان قد حقق فيلم Brahms: The Boy II، إيرادات وصلت إلى 5 مليون و 823 ألف دولار في الافتتاحية.

فيلم Brahms: The Boy II من بطولة كاتي هولمز، أوين نعمان، كريستوفر كونفيري، رالف اينسون، أنجالي جاي، أوليفر رايس، ناتالي مون، دافني هوسكينز، جولي كولينز، ايلي كينج، جوان كيم، العمل الجديد من إخراج وليام برنت بيل، ومن تأليف ستايسي مينير.

ويدور فيلم الرعب الجديد Brahms: The Boy II، حول انتقال عائلة إلى قصر هايلشاير، سرعان ما يصنع ابنهما الصغير دمية تدب فيها الحياة، ويطلق عليها اسم برامز، الفيلم الجديد من إنتاج شركة STX Entertainment.

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وكانت قد طرحت شركة STX Entertainment، فيلم The Gentlemen لـ الممثل العالمى ماثيو ماكنهوي، إيرادات وصلت إلى 87 مليونا و528 ألف دولار، وبذلك يكون العمل الجديد استطاع من تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكى، بـ حوالى 5 مرات، فيلم The Gentlemen طرح في 24 يناير الماضى، ويدور في إطار أكشن وجريمة.

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.