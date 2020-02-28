ريم البارودي تتعاقد مع "النهار" لتقديم برنامج جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تعاقدت الفنانة ريم البارودي، مع رجل الأعمال علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكه قنوات "النهار"، على تقديم برنامج جديد للعرض على القناة. كما تعاقدت القناة مع الإعلامية هبة الأباصيري، لتكون أحدث المنضمين لبرنامج "في بيت ريا وسكينة" مع إنتصار وبدرية طلبة. يُذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

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