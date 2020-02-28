قضية على فريد الأطرش وعقود محمد فوزي.. وثائق هامة في سوق الإمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المنتج حسام علوان، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورا من وثائق وجدها في سوق الإمام أحد الأسواق الشهيرة في القاهرة.

ومنها وثيقة عقد للاستاذ محمد فوزي صاحب شركة مصرفون، وكتب علوان معليقا عليها: "حفريات سوق الامام - مسودة عقد للاستاذ محمد فوزي صاحب شركة مصرفون على ورق شركة انتاج الفنانة مديحة يسري. ايام الزمن الجميل لما كانوا الفنانين بيستخدموا ورق شركات بعض".

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كما نشر صورة لعقد تأسيس مصنع الشرق للأسطوانات بين محمد فوزي وشركة فيليبس الهولندية.

ونشر المنتج حسام علوان وثيقة لشكوى مقدمة ضد المنتج والفنان فريد الأطرش بصفته منتج فيلم "عايزة أتجوز"، وكتب علوان: "وأنا بقلب في الورق في السوق لاقيت ورق القضايا المرفوعة على الفنان فريد الأطرش بصفته منتج لفيلم "عايزة اتجوز" سنة 1952، أحسن حاجة الناس ما تنتجش أفلام وتقعد في البيت والله".