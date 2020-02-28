بسمة لمخرج "بعلم الوصول": "شجعتني أطلع من غير مكياج ومنكوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة بسمة صورًا في إطار واحد، تجمعها بالمخرج هشام صقر، مخرج فيلمها الجديد "بعلم الوصول"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت بسمة في تعليقها على الصورة "أهلا أهلًا استاذ هشام، مخرجي الموهوب الحساس.. يالا نتصور صورة حلوة بقى.. بس بقولك ايه، حسك عينك تتكلم عن الاكتئاب مرة تانية".

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وتابعت "استمتعت بالشغل معاك، وبشكرك على كل المساحة اللي اديتهالي.. خلتني أجرب التمثيل بشكل مختلف، وشجعتني أطلع من غير نقطة مكياج ومنكوشة.. وكان عندك حق".

جدير بالذكر أنه تم طرح فيلم "بعلم الوصول" في دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 26 فبراير، وكان أبطال الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء الثلاثاء في سينما الزمالك.

"بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، بسنت شوقي، رفل، لبنى ونس، محمد سرحان.