كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم قاسم يكشف لـ"الخليج 365 الفني" عما جذبه للمشاركة في "مملكة إبليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان كريم قاسم، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير.

وكشف كريم قاسم لـ"الخليج 365 الفني" عما جذبه للمشاركة في مسلسل "مملكة إبليس" أن المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وهذا ما جعله متحمسًا جدًا للمشاركة في "مملكة إبليس"، لأنه من محبي أعمال المؤلف محمد أمين راضي.

وأضاف "قاسم" أنه عندما قرأ ورق المسلسل وجد فيه عالم موازي وشخصيات مختلفة وغنية وبها صراع، قائلا: "الورق شدني جدًا ولفت انتباهي وأيضاً شخصية "حماصة" التي أجسدها".

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"مملكة إبليس"

يضم عدد كبير من النجوم وهم: "غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم، صبري فواز، محمد جمعة، أسماء جلال".

والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، الذي سبق وأن قدم عددًا من الأعمال الدرامية المثيرة التي تتميز بالغموض والتشويق منها "السبع وصايا، العهد، نيران صديقة"، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

يشار إلى أن كريم قاسم يشارك فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي من المنتظر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازى، نبيل عيسى، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.