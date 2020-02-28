شكرا لقرائتكم خبر عن يومان على الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلم "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال "يوم 13" المشاهد الأخيرة للفيلم في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتبقى يومين فقط ويتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل والبدء في عمليات مونتاجه ومكساجه وتحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية حيث أصبح الفيلم مرشح للعرض في موسمي الأعياد الفطر والأضحى وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لطرحه.

فيلم "يوم 13" انطلق يوم 16 ديسمبر الماضى وبطولة أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، جيهان خليل، محمد كيلانى وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

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ابطال فيلم يوم 13

الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 4 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج محمد شاكر خضير، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة وعدد من النجوم كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، أما دينا الشربينى فانتهت مؤخراً من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المقرر طرحه في موسم عيد الفطر وهو بطولة كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.