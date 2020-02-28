شكرا لقرائتكم خبر عن family time.. رقص وخفة دم سمر يسرى وبناتها فى تحدى على "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية سمر يسرى، فى تحدٍ جديد على تطبيق "تيك توك"، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، أول فيديو تسجله على حسابها بموقع "تيك توك"، والذى جاء تحت هاشتاج "family time"، والذى شاركتها فيه ابنتيها.

وظهرت سمر يسرى، جالسة على الأرض، بينما تقف ابنتيها خلفها، وبدأوا الفيديو بحركة "غمز العين" مع الموسيقى، وفى نهاية الفيديو انطلقوا فى رقصة لطيفة تظهر من خلالها خفة الدم وتفاعل الفتاتين ووالدتهما الإعلامية مع الموسيقى فى الخلفية بفيديو "تيك توك".

يشار إلى أن الإعلامية سمر يسرى، كانت قد بدأت، بداية شهر فبراير الحارى، التحضيرات والاستعدادات لبرنامجها الجديد "افتح الستارة مع سمر يسرى"، المقرر عرضه على شاشة ON E الفترة المقبلة، من إخراج ميدو عاطف، حيث يعد اسم البرنامج نهائياً بعد عدة أسماء طرحتها إدارة القناة بالاتفاق مع فريق العمل.

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وفى سياق متصل أوشك فريق العمل من الانتهاء من بناء الديكورات والإضاءة وخلافه، داخل أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث من المقرر أن تبدأ سمر يسرى تصوير أولى الحلقات منتصف شهر فبراير الجارى، الذى يعتمد على استضافة نجوم الفن، فضلاً عن تنوع مختلف بين فقرات البرنامج.

والإعلامية سمر يسرى، كانت قد قدمت مؤخراً برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث كان تعتمد محاوره على فقرات مختلفة ما بين سوشيال ميديا وأسئلة موجة مباشرة للضيف، وكانت قد استضافت سمر خلال الحلقات السابقة من برنامج "الحفلة" مجموعة كبيرة من النجوم، منهم ناهد السباعى، إنجى وجدان، صابرين، يارا ايوب، أمير صلاح الدين، إياد نصار ولقاء الخميسى وفتحى عبد الوهاب ومحمود العسيلى وهنا الزاهد ومدحت صالح وناهد السباعى ومصطفى قمر ومحمد رجب ومصطفى فهمى وهشام سليم وغيرهم من النجوم.





يشار إلى أن سمر يسرى إعلامية مصرية ومقدمة برامج، حاصلة على إجازة فى إدارة الأعمال من جامعة سيتى الأمريكيّة، بدأت عملها فى مجال الإعلام مع قناة الراى الكويتية وقدمت البرنامج الترفيهى "نغم" ثمّ بعد ذلك انتقلت إلى شاشة التلفزيون المصرى وقدمت برنامجى "مين فينا" و"ليلة طرب". وفى عام 2012 قدمت برنامج "سمر والرجال" على شاشة قناة القاهرة والناس، وقد استضافت فيه 30 نجما من عدة مجالات اعلامية مختلفة، وقد حصل البرنامج على أعلى نسبة مشاهدة بين مختلف الفئات العمرية، وفى عام 2014 قدمت البرنامج الحوارى "ليلة بيضا حمرا سودة" وهو برنامج حوارى بشكل عام مع مشاهير المجتمع المصرى لاستكشاف حياتهم الشخصية، ومواجهتهم بتصريحاتهم المتناقضة، تم عرضه فى رمضان فى 2014، عام 2015 قدمت برنامج ليلة سمر، وقد أثار هذا البرنامج الجدل فى الوسط الثقافى والجمهورى إلى حد ما وتم تأييده وانتقاده بشكل وبآخر.







