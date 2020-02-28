شاهد.. فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص قديمة!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 01:59 صباحاً - استعادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ذكريات شبابها بفيديوهات وصور قديمة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، وهي تقدم وصلة رقص بجلابية بيضاء على المسرح وعلقت كاتبة: “الرقصه دي و انا في اسكندريه بحبكم أوي” دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

غير ان متابعي فيفي اوضح ان هذا الفيديو من مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي حيث كتب “صح الصح في الاسكندرية وانا كنت موجود في الحفلة دي لان انا كنت في الوقت ده شغال في الملهي الليلي بشيراتون المنتزه ودي كانت حفلة مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي وكنتي منوره الحفلة يا فنانة”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة بين متابعي فيفي عبده بين من اشاد برقصها وبين من اعتبر انها ما زالت تؤدي نفس الحركات حتى الان.

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كما نشرت فيفي عبده بعض الصور القديمة لها والتي ظهرت فيها بإطلالات مختلفة.