33 إصابة بكورونا في كاليفورنيا.. و8400 تحت المراقبة

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 01:59 صباحاً - أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم الخميس أن هناك 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد في الولاية.

وقال الحاكم أن السلطات الصحية تراقب نحو 8400 شخص ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس بعد أن قدموا إلى الولاية عبر رحلات جوية محلية.

وأعلن نيوزوم أن الولاية تسعى للحصول على المزيد من اختبارات كشف الفيروس عبر الحكومة الفدرالية للمساعدة في مكافحته، نظرا لأن الولاية لا تمتلك سوى 200 جهاز فقط في الوقت الحالي.

وأوضح أن الوكالات الصحية الفدرالية سوف ترسل المزيد من هذه الأجهزة في غضون الأيام المقبلة.

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