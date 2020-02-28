شاهدوا… شيرين رضا تكشف عن سبب غريب لعدم زواجها بعد عمرو دياب

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 01:59 صباحاً - أعلن برنامج “Be my guest والذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على قناتي “LBC” و”روتانا موسيقى” عن برومو الحلقة التي يستضيف فيها الفنانة المصرية شيرين رضا، والتي ظهر في البرومو حديثها حيث عن كثير من الأمور الشخصية والمهنية، لتكشف لأول مرة عن سر عدم زواجها مرة أخرى منذ طلاقها من الفنان عمرو دياب.

وقالت شيرين رضا في تصريح جريء لها ظهر خلال برومو البرنامج: “أنا كده مرتاحة مش عايزة صحى من النوم ألاقي حد نايم جنبي وخلاص، الزواج مسؤولية كبيرة”.