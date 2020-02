شاهدوا.. مشاجرة عنيفة بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 01:59 صباحاً - حصلت مشاجرة عنيفة بين نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وشقيقتها النجمة ​كورتني كارداشيان​، في الحلقة الأولى من الموسم الثامن عشر من المسلسل الواقعي Keeping Up With The Kardashians.

وقبل أن تبدأ الشقيقتان بالعِراك، شوهدت كورتني وهي ترمي عُلبة عصير جوز الهند معدنية على كيم، بينما كانت تقول لها “ليس لديك شيئاً لتقوليه”، لترد عليها كيم “إياكِ وأن تُهاجمينني بهذه الطّريقة”، ومن ثمّ تبدأ بإلقاء اللكمات عليها، والتي حاولت كورتني تفاديها عن طريق خفض رأسها، هذا ولم يكشف الفيديو سبب خلافهما.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت كريس جينر: “عاد KUWTK وسنحتلّ أيامكم الخميس. موسمٌ جديد يبدأ في الـ 26 من مارس فقط على !E”.