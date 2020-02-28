اتهام ستيفن سيغال بالترويج غير القانوني لعمليات مالية افتراضية

متابعة بتجــــــــــرد: اتهمت هيئة إدارة الأسواق المالية الأمريكية الممثل والمنتج ستيفن سيغال، بإخفاء معلومات بشأن تقاضيه مبالغ طائلة في مقابل ترويجه لعملية جمع أموال في مقابل الحصول على عملات افتراضية مشفرة.

ونال النجم الأمريكي 250 ألف دولار نقداً وقطعاً نقدية افتراضية من فئة “بيتكوين 2 جن” بقيمة 750 ألف دولار لدعوة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع 2018 إلى “عدم تفويت” فرصة الإفادة من عملية حشد أموال افتراضية للشركة، وفق هيئة البورصة الأمريكية.

وفاخرت المجموعة في بيان بأن الممثل الذي كان لديه حينها 107 آلاف متابع عبر “تويتر” ونحو 6.7 مليون عبر “فيسبوك”، أصبح “سفيراً” لها.

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إلا أن سيغال وخلافاً لتوصيات هيئة إدارة الأسواق المالية، لم يكشف ما إذا كان قد تقاضى أموالاً في مقابل هذا الإعلان.

ومن دون الإقرار بصحة الاتهامات أو نفيها، وافق الممثل البالغ 67 عاماً على إعادة مبلغ الـ157 ألف دولار الذي دُفع له، إضافة إلى غرامة بالقيمة عينها.

كذلك تعهد بعدم تقديم أي إعلانات مقبلة لأي عملية تروّج لأعمال أو لقطع نقدية من الأموال الافتراضية على مدى 3 سنوات.