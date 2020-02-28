نادين نجيم تنقل كواليس “عشرين عشرين” لجمهورها: “رح نضحك كتير برمضان”

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “عشرين عشرين” الذي ستخوض به سباق دراما رمضان لعام 2020 الحالي.

وكشفت ​نادين​ أن المسلسل يتضمن مواقف طريفة رغم ساعات التصوير الطويلة التي يقضيها فريق العمل.

وكتبت نادين في تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “رغم المشاهد الصعبة وأوقات التصوير الطويلة، في نهفات بالمسلسل كتير مهضومة وبضحك من القلب وبتنسيك تعبك كتير عم حب تنوع المشاهد والمواقف المضحكة فيها رح نضحك كتير برمضان”.

وتتشارك نادين بطولة المسلسل مع الممثل قصي خولي، بالإضافة إلى عدد من الممثلين اللبنانيين والعرب.

مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.