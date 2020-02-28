أنغام تتخذا قرارا صارما تجاه أصالة على غرار أحلام.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدور في الأوساط الفنية حاليًا أحاديث بشأن الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة المصرية أنغام، حيث بدأ جدل حول احتمالية تصالح النجمتين خلال الفترة الماضية، أبدت بعده أصالة رغبة في التصالح مع أنغام لأنها لا ترى خلافًا بينهما، ولكن موقف أنغام يأتي على العكس من موقف أصالة.

وكشف مصدر مقرب من أسرة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" أن أنغام اتخذت قرارًا صارمًا بعدم التصالح مع أصالة، مشيرًا إلى أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وعن سبب الإصرار على هذا الموقف، قال المصدر إن أنغام وزوجها يحرصان على عدم الزج بهما في شأن خاص، مفسرًا الأمر قائلًا: "أنغام لم تأخذ موقف الخصام من أصالة وبالتالي لن تسمح بالقول أنها استغلت انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان للتقرب منها مجددًا أو المساهمة في جعل أصالة وطارق العريان مثل فريقين متخاصمين".

وأوضح المصدر أن أنغام لن تفتح مجالًا للصلح مع أصالة نهائيًا، وفي حال حدث وبادرت أصالة بهذا الأمر فإنها ستكون بنفس موقفها السابق من تعاملها معها، لأنها ليست صديقة ولا من كاتمي أسرارها كي تكون حريصة على علاقتها بها.

وبهذا الموقف أصبحت أنغام في نفس موقف الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، "الصارم" بشأن تصالحها مع أصالة، والتي قالت في تصريحات لها إنها لن تتصالح مع أصالة، واضعًة بذلك حدًا نهائيًا لإغلاق الحديث بشأن هذا الأمر، وبينّت: "لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيًا أنا خلاص أخذت قراري".

وكان للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج أنغام، رأي آخر في مسألة الصلح، إذْ علقّ على ما يتم تداوله قائلًا إن الفنانة المغربية سميرة سعيد، سعت في العديد من المحاولات للصلح بين المتخاصمين من نجوم الفن وكان من بينهم أصالة وأنغام، من خلال دعوتهم للعشاء في منزلها.

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وأضاف أحمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية قائلًا "حصل كذا اتصال بينا وبين سميرة سعيد وهي بالفعل قلبها كبير، ولكن إحنا مفيش حاجة من ناحيتنا عشان نكون طرف، معندناش مشكلة مع حد، والأهم هو إن الحد هو اللي عنده مشكلة"، في إشارة إلى أن من افتعل المشكلة والخصام أصالة، وليست زوجته أنغام خاصًة أنها من أطلقت تصريحات الخلافات بينهما بعد زواجهما.

وأردف أحمد إبراهيم قائلًا أن احترام أصالة، من أهم ما يحرص عليه خاصًة أنها فنانة كبيرة، مؤكدًا أنه يراعي "العشرة" التي جمعته بأي شخص، وأوضح أن هذا من سمات المواطنين في مصر بمراعاة العشرة مهما حدث من خلافات وتصريحات مستفزة.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أنه يمتلك أسرارًا حتى الآن لم يُفصح عنها لأنها "مُحرجة" لأصحابها -بحسب وصفه-، مبينًا: "في ناس ممكن تدعي إنهم مش مهتمين أو مش في الصورة بس بالعكس حصل إنهم كانوا في الصورة".

يُذكر أن الخلافات دبّت بين أصالة وأنغام بعد زواج الثانية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجوما عليها خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وأثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية وصلت حد نشوب خلاف بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة رغم العلاقة القوية التي تجمعها بزميلتها.