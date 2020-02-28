تعرف على تفاصيل جراحة شيرين عبدالوهاب التي أدت لزيادة وزنها

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لأول مرة تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا، وتسببت في زيادة كبيرة في وزنها.

الفنانة المصرية قالت إنها خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة تليف كبير على الرحم، مشيرةً إلى أن التليف على الرحم تعاني منه عدد كبير من السيدات.

شيرين أضافت: “ثلاثة أرباع السيدات في العالم بيكون عندهم تليف على الرحم، بس اللي عندي كان التليف حجمه كبير، عشان كده شيلته بعملية كبيرة”.

وتابعت: “شيلت التليف بعملية كبيرة استدعت فتح البطن، كأني ولدت قيصري، عشان كده منطقة البطن عندي زادت، وكل جسمي زاد، بس أنا مش مضايقة بالعكس مبسوطة”.

وكشفت، خلال استضافتها في برنامج the insider، أنها تتناول أدوية تحبس المياه في الجسم، ولكنها في نفس الوقت تخضع لجلسات مساج، وتسير على نظام غذائي من أجل عودتها لوزنها الطبيعي.

وأضافت أنها كان أمامها خيارين إما أن تجلس في المنزل حتى تستعيد وزنها، وإما أن تنزل تشتغل بغض النظر عن الانتقادات، قائلة: ” ما هو أنا لإما أقعد في البيت وأرفض الحفلات، لإما أنزل اشتغل وميهمنيش الكلام ده، فانا بنزل اشتغل”.

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ومن ناحية أخرى، علقت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على الشائعات التي تتردد كل فترة عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب.

الفنانة المصرية نفت حملها، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة، والتي تنطلق كل فترة نظراً لحب الناس لهذا الثنائي ورغبتهم الدائمة في أن يكون لهما طفل.

شيرين طلبت من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “ادعولي من قلبكوا أن ربنا يرزقنا بطفل من حسام، حسام بالذات عشان بحبه أوي ونفسي أكبر عائلتي بيه ومعه.. الدعاء بيغير القدر أنا راضية بحكم ربنا في كل حاجة، وأكيد في حكمة من التأخير ده”.

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