قصي خولي يؤكد أنه تعرض للخيانة ولهذا السبب اخفى زواجه

صرح الفنان السوري قصي خولي بأنه عرف الحب الحقيقي لأول مرة في عام 2003، بينما كانت آخر صدمة عاطفية تعرض لها منذ 4 أشهر، وذلك دون الإشارة عما إذا كان انفصل عن زوجته مديجة الحمداني بشكل رسمي أم لا.

قصي ظهر في لقاء تليفزيوني مع الفنانة ميساء مغربي في برنامج «دبي كروز»، وهو اللقاء الذي تم تسجيله قبل الفيديو الشهير الذي نشرته زوجته، واعلنت من خلاله عن هويتها وكونها زوجة النجم السوري، ووالدة نجله الوحيد «فارس»، كما كشفت من خلاله عن سوء معاملة النجم السوري لها ولنجلها.

«توأم روحي» هو الوصف الذي اختاره قصي لابنه، والسبب الذي غيّر نظرته لأهله، بينما لم يذكر الفنان السوري اسم زوجته طوال الحلقة، أو ذكر أي تفاصيل عنها، بينما اعترف بنشوب خلافات بينهما بسبب الغيرة، وعن طريقة معالجته لها قال: «التطنيش»، في الوقت الذي برر افخاء زواجه قالاً: «ابني وأمه هو شيء شخصي وملكي وحدي ولا علاقة لأحد به».

قرار اخفاء الزواج كان قراراً مشتركاً بين الزوجين بحسب تصرحات قصي الذي أضاف: «هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع».

على جانب آخر، كشف قصي عن تعرضه للخيانة مؤخراً من جانب مجموعة من أقرب أصدقائه، حيث اتفق معهم على استثمار مبلغ ضخم في أعمالة ممشتركة بينهما في أمريكا، إلا أنهم سرقوه بحسب وصفه، وهو ما اعتبره خيانة.

مديحة الحمداني كانت قد فاجأت الجميع، في فيديو بثته من سيارتها بأمريكا حيث تعيش حاليًا، قالب فيه: “عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير حرام وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عملت فينا من القهر و الظلم”.

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وأضافت: “أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت في شركات كبيرة في دبي وتعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملي، كل زملائي يعرفون الحقيقة، وشاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم بغسل ابنه مرتين، ولكنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع”.

وتابعت: “صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابني، لكن بعد الذي شاهدته على في البرنامج قررت عدم السكوت و الظهور و التحدث عن الظلم و القهر الذي أعيشه بسببك”.

وفى نهاية الفيديو، هددت مديحة الحمداني، قصي الخولي، بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف كل الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما.

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