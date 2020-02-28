شكرا لقرائتكم خبر عن نوليا مصطفى: "نفسنة" برنامج كوميدى ساخر مش "رقص 10 بلدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الإعلامية نوليا مصطفى على الفيديو المتداول لها خلال رقصها أثناء استضافتها المطرب الشعبى حسن شاكوش فى برنامج "نفسنة"، ذلك الفيديو الذى نالت عنه الكثير من الهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى متسائلين: كيف لمذيعة أن ترقص بهذه الطريقة فى برنامج تليفزيونى أمام الملايين من المتابعين ؟!

نوليا مصطفى أعلنت عن صدمتها من ردود الأفعال تلك، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "برنامج "نفسنة" ده مش رقص.. إحنا مش بنهز 10 بلدى.. ده برنامج كوميدى ساخر" متسائلة فى تعجب: لما عبلة كامل رقصت فى فيلمى "بلطية العايمة" و"اللمبى" هل ده قل منها ؟! لماذا لم ينتقدوا عبلة كامل ؟!

وتابعت مذيعة برنامج نفسنة، مدافعة عن نفسها: "الرقص لما تقولى حد قام ورقص 10 بلدى.. أنا شخصية بنت بلد طبيعية مممكن تلاقيها مامت حد أو أخت حد".

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ووجهت نوليا حديثها للمنتقدين قائلة: أتعجب من كل هذا الهجوم رغم عدم مشاهدة الحلقة كاملة.. اللى يشوف الحلقة يشوفها كلها" وضربت مثالا بحلقة استضيف فيها الفنان مصطفى حجاج وأخرى استضيف فيها حسن شاكوش، وقالت: فى حلقة مصطفى حجاج كلهم رقصوا معاه.. وفى زميلة فنانة جابت برضه حسن شاكوش ورقصت معاه فى أحد البرنامج".

وأوضحت أن الفنانة نوال الزغبى نشرت على صفحتها فيديو لرقصها فى حلقة حسن شاكوش ، وكتب معلقة: "المهضومة الطبيعية" .

وعن محطاتها الإعلامية قالت إن بدايتها فى قناة art، حيث قدمت برنامج بعنوان "برج الأفلام"، ثم انتقلت إلى قناة دبى من عام 2007 حتى 2009 ، ثم تزوجت وتفرغت لبيتها وابتعدت عن العمل الإعلامى حتى أنجبت، وبعد انفصالها قررت العودة مرة أخرى لشاشات التليفزيون.