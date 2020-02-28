شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. شيرين رضا المثيرة للجدل دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمر ظهور للفنانة شيرين رضا دون أن تثير الجدل بتصريحاتها التى يصفها الكثيرون بالجريئة، آخرها ما جاء على لسانها فى برنامج تليفزيونى، إذ قالت: "أنا مش بدور على أى علاقة أنا عندى علاقات كتير فى حياتى كفاية بالنسبالى، مش عايزة واحد ينام جنبى فى السرير ويبقى اسمه جوزى".

تصريح شيرين رضا الذى أثار غضب رواد السوشيال مديدا سبقه تصريحات عديدة أثارت الجدل، منها ما قالته حول صوت أحد المؤذنين لم يعجبها صوته: "اللى بيجعر فى الميكروفون .. أنت مش سامع صوتك ولا قصدك تعمل كدة"، بالإضافة إلى تصريحها حول أضحية العيد ومهاجمتها تلك السنة التى ينتظرها المسلمون كل عام، إذ ترى أن ذلك انتهاكًا للحيوان .

ومن المفترض أن ترد شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج be my guest على عدد من الانتقادات المستمرة التى توجه لها خاصة حول رأيها فى الزواج مجدداً وتفاصيل علاقتها بزوجها السابق النجم عمرو دياب ، بالإضافة إلى عدد من الأمور العالقة التى تخص حياتها الشخصية والعملية، والتى تكشفها للمرة الأولى أثناء حلولها ضيفة على البرنامج.

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برنامج be my guest يعرض كل يوم خميس الساعه 9 مساء على قناة lbc بينما يعرض يوم الجمعة فى الـ 7 مساء على روتانا موسيقى و السبت فى الـ 8 مساء على روتانا سينما، وقد استضاف فى الحلقة السابقة النجم اللبنانى راغب علامة.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا انضمت مؤخراً بأسرة فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى فى احدى الشقق بمنطقة الزمالك.