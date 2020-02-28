- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة بريطانية تمنح عشاق "Black Mirror" فرصة معايشة أحداث المسلسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى مسلسل الدراما والتشويق Black Mirror، بتقييمات إيجابية وشهرة واسعة عالميًا خلال 5 مواسم طرحتها شبكة "نتفليكس" للمسلسل، وقبل طرح الموسم السادس من Black Mirror، هنالك مفاجأة تنتظر محبى المسلسل الشهير، لكن هذه المفاجئة بعيدة عن شاشة السينما، وإنما تنتظرهم فى الواقع.
وتمنح إدارة ملاهى "ثورب بارك" فى بريطانيا، عشاق المسلسل الشهير Black Mirror، فرصة لدخول العالم المثير للمسلسل عبر سلسلة اختيارات بعدما أعلنت افتتاح قسم خاص مستوحى من مسلسل نتفليكس الشهير Black Mirror، وقد وصفت إدارة الملاهى، القسم الجديد بأنه "بُعد رقمى غير متوقع سيأخذ رواده فى مغامرة تشبه المتاهة على ما يبدو"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
Black Mirror
وقال تقرير الصحيفة البريطانية، أنه "على الرغم من أنه لا يُعرف الكثير غير ذلك، فقد أضاف الوصف أنه سيكشف عن "حقيقة مزعجة تتعامل مع وجودك وتزيحه، مما يجعلك تتساءل عن مدى معرفتك لنفسك حقًا"، وأضاف فى محاولة لإثارة الجمهور، "وإذا لم يكن ذلك كافياً لإثارة حماسك، فستستخدم التكنولوجيا المرئية المتطورة والبيئات التى تتحدى الحواس، لتجلبك إلى عالم الرعب السيبرانى".
وكتبت إدارة الملاهى عبر "تويتر"، "فى عام 2020 أنت مدعوًا لتجربة Labyrinth بينما يُطلق منتجع THORPE PARK منتجع Black Mirror Labyrinth لأول مرة فى العالم على الإطلاق"، مضيفة "أعلن ثورب بارك أنه بحلول عام 2020، سيضيفون متاهة Black Mirror.. ويقع ذلك داخل المدينة القديمة، وستكون أول تجربة Black Mirror مباشرة فى العالم.
وتابعت "هل تتطلع إلى هذه التجربة الجديدة فى المنتجع؟.. سارع المشجعون إلى المشاركة فى التعليقات على هذا الخبر، حيث قال أحدهم "نعم"، فيما أضاف آخر "هذا جنون، هل سيكون مفتوحًا فى 21 مارس؟.. عمل رائع"، وكتب شخص آخر لم يكن مقتنعا بذلك، "مخيب للآمال أن أقول أقل ما يقال.. كان يأمل فى أن يكون هناك شىء أكثر إسرافًا.. أعتقد أننا يجب أن ننتظر سنة أخرى.. سلسلة تشارلى بروكر، وأنابيل جونز العلمية، تخلت عن موسمها الخامس فى يونيو من العام الماضى".
ويأتى هذا بينما يتحمس المشجعون لتجديد الموسم السادس من مسلسل Black Mirror، حتى أن الكاتب سخر - بحسب تقرير "ميرور" - من أن العرض يمكن أن يتخذ أشكالًا متعددة، مما يجعلنا متأكدين من أنه سيكون هناك جزء آخر منه، وقال لـDigital Spy: "لا أعتقد أن هناك أى شىء يمنعنا.. يمكننا القيام بمرة واحدة، ويمكننا القيام بقصة مستمرة، ويمكننا القيام بعروض منفصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر حديقة بريطانية تمنح عشاق "Black Mirror" فرصة معايشة أحداث المسلسل.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.