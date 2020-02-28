شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة بريطانية تمنح عشاق "Black Mirror" فرصة معايشة أحداث المسلسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى مسلسل الدراما والتشويق Black Mirror، بتقييمات إيجابية وشهرة واسعة عالميًا خلال 5 مواسم طرحتها شبكة "نتفليكس" للمسلسل، وقبل طرح الموسم السادس من Black Mirror، هنالك مفاجأة تنتظر محبى المسلسل الشهير، لكن هذه المفاجئة بعيدة عن شاشة السينما، وإنما تنتظرهم فى الواقع.

وتمنح إدارة ملاهى "ثورب بارك" فى بريطانيا، عشاق المسلسل الشهير Black Mirror، فرصة لدخول العالم المثير للمسلسل عبر سلسلة اختيارات بعدما أعلنت افتتاح قسم خاص مستوحى من مسلسل نتفليكس الشهير Black Mirror، وقد وصفت إدارة الملاهى، القسم الجديد بأنه "بُعد رقمى غير متوقع سيأخذ رواده فى مغامرة تشبه المتاهة على ما يبدو"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.